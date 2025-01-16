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التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:55 مساءً - أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، وجوزيه جوميز، المدير الفني للفتح التشكيل الرسمي لمباراتهما المحدد لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

 

تشكيل الهلال أمام الفتح

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تشكيل الفتح أمام الهلال 

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ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الهلال والفتح في الدوري السعودي اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يعاني فريق الفتح في قاع جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط من 14 مباراة، مما يضعه بعيد عن منطقة الأمان بفارق 6 نقاط.

ويدخل الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير على العروبة 5-0 في آخر جولة، ليصل إلى الانتصار الـ12 في 14 مباراة، إلى جانب تعادل واحد وخسارة واحدة كانت أمام الخليج في 23 نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الدوري منذ أكثر من عام.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الفتح بقيادة جوميز من 10 هزائم في 14 مباراة، حيث حقق فوز واحد وثلاثة تعادلات، إضافة إلى خسارته خمس مباريات من أصل ست خارج أرضه، مما يجعله يمتلك أسوأ سجل خارج ملعبه في الدوري.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الهلال


يغيب عن الهلال في هذه المباراة نيمار بسبب استمرار مرحلة التعافي، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وسالم الدوسري المصابين في الرباط الصليبي والعضلات على التوالي.

وسيغيب أيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة كأس الملك أمام الاتحاد، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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