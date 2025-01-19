قبل الافتتاح، أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:20 مساءً - حددت هيئة المتحف المصري الكبير، أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف، والتى تصل إلي 350 جنيها للزائرين المصريين، و175 جنيها للطلاب والأطفال وكبار السن.

أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير



كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الجولات الإرشادية للزائرين العرب والأجانب، وتصل إلي 1700 جنيه، فيما تصل إلي 850 جنيها للأطفال والطلاب، وتصل أسعار تذاكر الجولات للزائرين العرب والأجانب المقيمين في مصر إلي 850 جنيها، فيما تصل أسعار التذاكر للأطفال والطلاب إلي 425 جنيها.

واعتمدت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد الزيارة الرسمية لقاعات المتحف خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وينتظر العالم أجمع، إعلان مجلس الوزراء الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد انتهاء تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض، حيث يقدم تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهى مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

الافتتاح التجريبي لقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

ويقدم المتحف المصري الكبير حاليا زيارات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي، حيث يمكن للزائر زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، فيما ستظل قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

وقررت وزارة السياحة والآثار افتتاح 12 قاعة رئيسية للعرض وهي مصممة بعناية لعرض آلاف القطع الأثرية التي تحكي قصة الحضارة المصرية من بداياتها حتى العصر الروماني وتحكي حياة المصريين القدماء ومعتقداتهم وعاداتهم واكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطفل والطالب المصري، و100 جنيه لكبار السن.

كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار دخول الزائرين الأجانب، وتصل أسعار تذاكر زيارة الزائرين الأجانب إلى 1200 جنيه و600 جنيه للطالب والطفل الأجنبيين، وأما فيما يخص الأجانب والعرب المقيمين في مصر، فحددت هيئة المتحف أيضا أسعار التذاكر وتصل إلي 600 جنيه للفرد العربي والأجنبي المقيم في مصر، و300 جنيه للزائر العربي والأجنبي المقيم في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.