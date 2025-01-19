نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين بشأن توقف الحرب - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين بشأن توقف الحرب - أخبار كلمتك

تواصل صرف المرتبات - أخبار كلمتك

تواصل صرف المرتبات - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ندمان.. أحمد سعد يعتذر للجمهور لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ندمان.. أحمد سعد يعتذر للجمهور لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - وسط توقعات بالارتفاع.. ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - وسط توقعات بالارتفاع.. ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:11 - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:11 - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطى الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بأسرع وقت ممكن، جروس يطالب إدارة الزمالك بحل أزمة القيد لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق