مشاهير العرب - محمد جمعة يعلن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم» لـ أحمد حلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - أعلن الفنان محمد جمعة، عن موعد مسرحية «بني آدم» بطولة النجم أحمد حلمي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك محمد جمعة البوستر الرسمي للمسرحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: «المسرحية الكوميدية “بني آدم” على مسرح بكر الشدي، 23 يناير - 1 فبراير».

أحداث مسرحية بني آدم

وخلال الأحداث يحاول أحمد حلمي، إعادة إحياء مسرح مهجور، بعدما سكنته الأشباح، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور القصة حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

أبطال مسرحية بني آدم

ويُشارك في بطولة المسرحية، بجانب الفنان أحمد حلمي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.