أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات - أخبار كلمتك

وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:21 مساءً - قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا بمختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون النيابية، اليوم الأحد، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، بحضور السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة.

وأضاف الوزير "أن مصر تثمن الدور الفعال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين".

وأوضح التطورات التشريعية والتنفيذية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف المقرر في 28 يناير.

تابع "أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان مثل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم لدول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق".

وحول ملف اللاجئين، شدد الوزير على أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.

وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بلجوء الأجانب يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.

من جانبه.. أعرب إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.

اقرأ أيضاً
وزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم

وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رعاية المبتكرين: الانتهاء من الجلسات الختامية بالمسابقة الوطنية للشباب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق