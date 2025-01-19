هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:06 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025، مؤكدة على استقرار الأجواء، وسيطرة الشبورة المائية على الطرق.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود أجواء معتدلة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

وأوضحت أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الموج يصل إلى 2 متر لـ 3.5 متر.

الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلا للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما وقت الليل وفي الصباح الباكر فستشتد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

حالة الطقس في مصر اليوم

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يتوقع حدوث شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم
الشبورة اليوم

حالة البحرين اليوم

وتوقعت أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5:2 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 2: 3.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 16
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 19 10
نخل 18 06
كاترين 17 00
الطور 21 12
طابا 20 11
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 12
العلمين 19 12
مطروح 19 12
السلوم 18 10
سيوة 20 09
رأس غارب 22 15
الغردقة 23 15
سفاجا 24 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 21
حلايب 26 22
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 26 19
الفيوم 21 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 24 10
سوهاج 26 12
قنا 27 14
الأقصر 27 13
أسوان 27 16
الوادي الجديد 28 15
أبو سمبل 26 18

اقرأ أيضاً
مائل للدفء نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

الشبورة المائية الكثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-1-2025

شبورة واضطراب في الملاحة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا السبت

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات البيطرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق