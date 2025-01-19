سيطرة الشبورة واعتدال الأجواء.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:06 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 19 يناير 2025، مؤكدة على استقرار الأجواء، وسيطرة الشبورة المائية على الطرق.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود أجواء معتدلة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

وأوضحت أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الموج يصل إلى 2 متر لـ 3.5 متر.

الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلا للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما وقت الليل وفي الصباح الباكر فستشتد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس في مصر اليوم

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يتوقع حدوث شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين اليوم

وتوقعت أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5:2 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 2: 3.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 19 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 19 11 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 19 12 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 19 12 دمياط 20 14 بورسعيد 20 16 الإسماعيلية 20 10 السويس 20 10 العريش 19 10 رفح 19 10 رأس سدر 19 10 نخل 18 06 كاترين 17 00 الطور 21 12 طابا 20 11 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 20 12 العلمين 19 12 مطروح 19 12 السلوم 18 10 سيوة 20 09 رأس غارب 22 15 الغردقة 23 15 سفاجا 24 15 مرسى علم 26 16 شلاتين 28 21 حلايب 26 22 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 26 19 الفيوم 21 12 بني سويف 22 11 المنيا 22 11 أسيوط 24 10 سوهاج 26 12 قنا 27 14 الأقصر 27 13 أسوان 27 16 الوادي الجديد 28 15 أبو سمبل 26 18