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رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:46 مساءً - استمارة الثانوية الأزهرية.. حدد قطاع المعاهد الأزهرية، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، ورابط وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025، يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على أن يكون آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية الأزهرية للمعاهد بالمناطق الأزهرية لمراجعتها وإعمال شئونها يوم الخميس 27 فبراير.

استمارة الثانوية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

وتابع القطاع، أنه يتم تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال الدخول على برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية، واتباع الخطوات التالية:

أولًا: عقب الدخول على البرنامج، يتم اختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية.

ثانيًا: إدخال كتابة الرقم القومي أو جواز السفر.

ثالثًا: إدخال كلمة السر.

رابعًا: الضغط على تسجيل الدخول.

خامسًا: تظهر استمارة الثانوية الأزهرية.

سادسًا: كتابة البيانات المطلوبة.

سابعًا: إرفاق المستندات المطلوبة.

ثامنًا: التأكد من صحة البيانات والمستندات.

تاسعًا: الضغط على حفظ.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025
استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.

استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه على الطالب التوجه باستمارة امتحانات الثانوية الأزهرية المطبوعة والإقرار والمرفقات السابقة وتسليمهما إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد، وبالنسبة للطالب المتقدم للامتحان من الخارج وحصل على الموافقات المطلوبة وقام بسدد الرسوم التوجه للمعهد لاستكمال إجراءات التقدم للامتحان وتدقيق بيانات الاستمارة في الموعد المحدد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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