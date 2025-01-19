رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:46 مساءً - استمارة الثانوية الأزهرية.. حدد قطاع المعاهد الأزهرية، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، ورابط وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025، يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على أن يكون آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية الأزهرية للمعاهد بالمناطق الأزهرية لمراجعتها وإعمال شئونها يوم الخميس 27 فبراير.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

وتابع القطاع، أنه يتم تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال الدخول على برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية، واتباع الخطوات التالية:

أولًا: عقب الدخول على البرنامج، يتم اختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية.

ثانيًا: إدخال كتابة الرقم القومي أو جواز السفر.

ثالثًا: إدخال كلمة السر.

رابعًا: الضغط على تسجيل الدخول.

خامسًا: تظهر استمارة الثانوية الأزهرية.

سادسًا: كتابة البيانات المطلوبة.

سابعًا: إرفاق المستندات المطلوبة.

ثامنًا: التأكد من صحة البيانات والمستندات.

تاسعًا: الضغط على حفظ.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.

استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه على الطالب التوجه باستمارة امتحانات الثانوية الأزهرية المطبوعة والإقرار والمرفقات السابقة وتسليمهما إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد، وبالنسبة للطالب المتقدم للامتحان من الخارج وحصل على الموافقات المطلوبة وقام بسدد الرسوم التوجه للمعهد لاستكمال إجراءات التقدم للامتحان وتدقيق بيانات الاستمارة في الموعد المحدد.