عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر مليشيا الحوثي ومواطنين في أحد الأسواق في محافظة إب اليمنية وسقوط ضحايا .

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر حوثية ومواطن داخل سوق القات بمفرق بني شمسان، بمديرية المخادر، وأسفرت عن إصابة اثنين من المواطنين، وأدت لحالة من الهلع والرعب في أوساط المواطنين.

