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عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

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عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر مليشيا الحوثي ومواطنين في أحد الأسواق في محافظة إب اليمنية وسقوط ضحايا .

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر حوثية ومواطن داخل سوق القات بمفرق بني شمسان، بمديرية المخادر، وأسفرت عن إصابة اثنين من المواطنين، وأدت لحالة من الهلع والرعب في أوساط المواطنين.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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