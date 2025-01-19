صدور قرار صارم بشأن الدواء والصيدلة ‏ - أخبار كلمتك

اصدرت صنعاء القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة.
وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: الدواء.
الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء.
الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية
الفصل السادس: الإعلام الدوائي
الفصل السابع: الصيدلة.
- الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية.
- الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش.
الفصل التاسع: العقوبات.
الفصل العاشر: أحكام ختامية.
ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
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