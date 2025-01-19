نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين بشأن توقف الحرب - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين بشأن توقف الحرب - أخبار كلمتك

تواصل صرف المرتبات - أخبار كلمتك

تواصل صرف المرتبات - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ندمان.. أحمد سعد يعتذر للجمهور لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ندمان.. أحمد سعد يعتذر للجمهور لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - وسط توقعات بالارتفاع.. ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - وسط توقعات بالارتفاع.. ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صدور قرار صارم بشأن الدواء والصيدلة ‏ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صدور قرار صارم بشأن الدواء والصيدلة ‏ - أخبار كلمتك

صدور قرار صارم بشأن الدواء والصيدلة ‏ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 05:32 مساءً - كلمتك: خاص

 

اصدرت صنعاء القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة.

وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
‏الفصل الثاني: الدواء.

الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء.

الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية

الفصل السادس: الإعلام الدوائي

الفصل السابع: الصيدلة.

- الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية.

- الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة


‏الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش.

الفصل التاسع: العقوبات.

الفصل العاشر: أحكام ختامية.

ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة  الرسمية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل:الحوثيين يصدرون بيانا عسكريا ويكشفون هذه العملية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق