تدشين الحملة التعبوية في عدن - أخبار كلمتك

برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، دشنت، صباح اليوم الأحد، وزارة الداخلية، الحملة التعبوية التوجيهية في المحافظات المحررة، للربع الأول من العام 2025م، والتي ستستهدف مختلف المصالح والأجهزة والوحدات الأمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وفي الافتتاح القيت كلمة معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، والتي ألقاها نيابة عنه، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، مهناءاً الحاضرين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025،مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لمواصلة تحقيق الإنجازات على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية والسكينة العامة .

واشارت كلمة وزير الداخلية، الى ان تدشين الحملة التعبوية والتوجيهية للربع الأول من العام 2025م في العاصمة المؤقتة عدن،تستهدف مختلف المصالح والأجهزة والوحدات الأمنية في المحافظات المحررة، موكداً على ضرورة توحيد كافة صفوف القوى الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية والمنعطف الصعب الذي تمر به بلادنا،والذي يعد أحد مكامن القوة لمواصلة مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء انقلابها على النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة، باهمية تكامل جهود المؤسسة الأمنية ومختلف فئات المجتمع والقوى المدنية ووسائل الإعلام الوطنية،في إسناد المؤسسة الأمنية في مهامها لتحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة بنشر الخطاب الإعلامي التوعوي والديني وتعزيز المبادئ والمفاهيم الوطنية والسلوكية الهادفة بين أوساط المجتمع لما من شأنه تعزيز الوعي الجمعي بالقضايا الوطنية.

فيما اوضحت كلمة وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع عمليات والشرطة اللواء الركن/ أحمد علي مسعود، بان الحملة التعبوية والتوجيهية للربع الأول من العام 2025م من الأهمية من حيث تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ،حاثاً على أهمية تعزيز الالتزام بالانضباط والربط،لكافة منتسبي المؤسسة الأمنية.

واكد اللواء مسعود ، الحاجة الماسة لتكاتف جهود جميع أبناء الوطن من أجل حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة ومواجهة خطابات الإرهاب والكراهية وإيجاد برامج وطنية تتسم بالوسطية والاعتدال وتقاسم المسؤوليات بين مؤسسات الدولة وتعزيز جهود المؤسسات المجتمعية والأهلية، للحد من انعكاسات خطابات الإرهاب والكراهية السلبية،متمنياً لتوفيق والنجاح للحملة التعبوية والتوجيهية .

من جانبه اكد مدير عام ادارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبد القوي باعش، على ضرورة توحيد الكلمة والعمل الأمني، بما يخدم السلك الأمني واستتباب الأمن والاستقرار، منوهاً إلى ان الأمن ركيزة مهمة في بناء وتنمية واستقرار المجتمع، داعياً كافة منتسبي المؤسسة الأمنية لرفع الجاهزية وتسخير الإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات وتكثيف الجهود من أجل تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في شتى المجالات والقطاعات، مثمناً دعم قيادة وزارة الداخلية لتنفيذ الحملات التعبوية والتوجيهية وفق الخطط والبرامج المعدة لها.



حضر التدشين اللواء الدكتور مثنى الشعيبي نائب رئيس أكاديمية الشرطة للشؤون التعليمية، ومدير كلية الشرطة العميد الدكتور خالد العكيمي، ومدراء عموم الإدارات العامة بالوزارة.