الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا بفوز تحصيل حاصل ضد مانيما الكونغولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:40 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، فاز الرجاء المغربي على نظيره مانيما يونيون الكونغولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “العربي الزاولي” بالدار البيضاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الرجاء لاعبه آدم النفاتي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتبها حكم المباراة.

وفي الدقيقة 41، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تابوريا سيميتيه لاعب مانيما يونيون، ليكمل الفريق الكونغولي المباراة بـ10 لاعبين.



تشكيلة الرجاء أمام مانيما الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن حفيظ عبد الصادق، مدرب نادي الرجاء الرياضي، تشكيلة فريقه لمواجهة مانيما الكونغولي، في دوري أبطال أفريقيا والتي ضمت كلا من

تشكيل الرجاء

فوز تحصيل حاصل حاصل للرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الفوز رفع رصيد الرجاء المغربي إلى 8 ناط في المركز الثالث بالمجموعة، إلا أنه لم يكن كافيا للتأهل إلى ربع النهائي، فيما احتل مانيما المركز الرابع بثلاث نقاط، وتأهل الجيش الملكي المغربي متصدرا بـ10 نقاط ومن خلفه ماميلودي صن داونز في المركز الثاني بـ9 نقاط، بعد تعادلهما في مباراة اليوم 1/1.

وكان الرجاء المغربي تعال في المباراة الماضية مع نظيره الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.، ليحسم الجيش الملكي تأهله منذ الجولة الماضية.

افتتح الجيش الملكي التسجيل عن طريق أنس الزنيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، فيما تعادل نوفل الزرهوني لـ الرجاء في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1- الجيش الملكي 10 نقاط

2- صن داونز 9 نقاط

3- الرجاء 8 نقاط

4- مانيما يونيون 3 نقاط

صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل

وكان فريق صن داونز، حقق فوزا غاليا على نظيره مانيما يونيون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مانيما يونيون التسجيل عن طريق جافت كيتامبا في الدقيقة 39، قبل أن يعود صن داونز ويسجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة83 وإكساوسيا مواندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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