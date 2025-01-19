الرياضة - 05:46 - موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:46 مساءً - أعلن وائل عبد العزيز، شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن موعد إقامة عزاء والدهما، وذلك بعد بعدما تم إلغائه أمس والاكتفاء بالعزاء في المقابر.

موعد ومكان إقامة عزاء والد ياسمين عبد العزيز

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «سيقام العزاء غدا مسجد الشرطه صلاح سالم وليس الشيخ زايد»

جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وشُيعت منذ قليل جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، والذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وشهدت جنازة والد ياسمين عبد العزيز، حضور العديد من نجوم في مقدمتهم الفنان أحمد العوضي، والمنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي والنجم أحمد العوضي، والسيناريست عمرو محمود ياسين، وظهرت ياسمين عبد العزيز متماسكة بعد الجنازة، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز وفاة والدها صباح يوم السبت 18 يناير، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مقتضبة، حيث قالت: «توفي إلى رحمة الله أبويا»، وبعدها قررت إلغاء عزاء والدها مشيرة أنها ستكتفي بتشييع الجنازة، والعزاء عند المقابر.