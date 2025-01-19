نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

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نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

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نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

نبيه يطالب اتحاد الكرة بتوفير وديتين إفريقيتين لمنتخب الشباب بمعسكر فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:15 مساءً - منتخب الشباب، طالب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكره التدريبي المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في كوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

نبيه يطلب وديات مع منتخبات إفريقية

وتمسك أسامة نبيه بأن يكون طرفا المباراتين الوديتين في معسكر فبراير أحد المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب بكوت ديفوار، لإكساب لاعبي منتخب مصر خبرة التعامل مع منتخبات القارة السمراء، لاسيما أن جميع مواجهات الفريق في الفترة الماضية كانت مع منتخبات الشمال الإفريقي.

منتخب الشباب في معسكر يناير، كلمتك
منتخب الشباب في معسكر يناير، كلمتك

نبيه يشيد بمعسكر يناير 

وأعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم عن رضاه التام على المعسكر الأول له مع المنتخب مشددا على أن المعسكر حقق أهدافه بشكل كبير مشيدا بكل اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر على مدار ٨ أيام.

 

تصريحات أسامة نبيه

وتابع أسامه نبيه فى تصريحاته عقب ختام المعسكر الجمعة الماضية بتجربة تعادلية مع الفريق الأول لـغزل المحلة انتهت بدون أهداف بملعب المحلة أن مكاسب المعسكر تمثلت فى نقاط كثيرة أبرزها مشاهدة القوام الأكبر من أبناء هذا الجيل وهم نحو ٤٨ لاعبا ومنحهم الفرصة كاملة على مدار أيام المعسكر الذى تخلله وديتان مع الفريق الأول لنادى رجاء مطروح وانتهت بفوز منتخب الشباب بهدفين نظيفين بملعب نادى زد 

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تعرفت على امكانيات اللاعبين

ويضيف أسامة نبيه: تعرفت على إمكانات جميع اللاعبين والقوام الأساسي للمنتخب لأن الوقت قصير ويداهمنا بقوة خاصة وأن المنتخب لن يعسكر الا مرتين قبل بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مرة فى شهر فبراير وأخري فى شهر مارس قبل الدخول فى معسكر البطولة خلال شهر ابريل.. وشدد اسامة نبيه على أن مصر تمتلك جيلا واعدا ومجموعة متميزة من اللاعبين الذين يحتاجون فقط إلى مزيد من الجهد والتركيز والمباريات الودية للوصول إلى أفضل مستوي، وأنه يري أن نسبة استيعابهم لافكاره الفنية عالية جدا وتبعث التفاؤل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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