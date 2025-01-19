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الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهاتريك فخر الدين بن يوسف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهاتريك فخر الدين بن يوسف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهاتريك فخر الدين بن يوسف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:15 مساءً - الكونفيدرالية، تقدم فريق  النادي المصري البورسعيدي علي فريق بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثية نظيفة بالشوط الأول على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز ثلاثية المصري فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 22 و42 و45.

 

مباراة المصري وبلاك بولز

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 13، وأهدرها حسن علي بعد أن سددها قوية خرجت على يسار مرمى بلاك بولز إلى خارج الملعب.

وسجل فريق المصري هدف التقدم من عرضية من كريم بامبو داخل منطقة الجزاء قابلها فخر الدين بن يوسف بضربة رأسية إلى داخل الشباك في الدقيقة 22.

وجاءت عرضية من الجانب الأيمن للمصري قابلها لاعب المصري برأسية قوية خرجت بعيدة عن المباراة إلى خارج الملعب

وجاء الهدف الثاني بعد عرضية من الجانب الأيسر تصدى لها حارس بلاك بولز وارتدت إلى فخر الدين بن يوسف قابلها بتسديدة داخل الشباك في الدقيقة 42 

 

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة بلاك بولز

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جاد.
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحى، حسن على.
خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو. 
خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، سمير فكري، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، بابا بادجي.

تشكيل بلاك بولز لمباراة المصري بالكونفيدرالية

وأعلن كوستديو أندري المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق المصري


وتضم التشكيلة الأساسية  :  الحارس ارنان ألبرتو ومعه كل من دانيلو موزي، فرناندو داتا، فيليشيانو خواو، فيديل هيلدر دي سوسا، جوزيف باسان  لخط الدفاع،  حميد جيليل، ستيفن جريتوه، عبدو جاييه، روميه اكبوروه  لخط الوسط، ايجايتا ايفوني لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس تيكسيرا فرانشيسكو،  اميتي فايي، خوسيه أنطونيو،  فيكتور جاكينتو، خوليو ألبينو،  سريميلدو أنواريو،  كلفيو نيفيز، شاميتو لوبورينو،  ديدوهو عبدو

 

ويتواجد المصري ، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025 بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

صراع المصري وإنيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

فرص تأهل المصري بالكونفيدرالية 

وأمام فريق المصري سيناريوهين فقط للتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية 

أولا الفوز باي نتيجة على بلاك بولز تضمن له التأهل لربع النهائي بغض النظر عن نتيجة الزمالك وانيمبا النيجيري لأنه في هذه الحالة يرتفع رصيد المصري إلى تسع نقاط ويتأهل كوصيف للمجموعة وحال فوز انيمبا سيكون ثماني نقاط.

ثانيا السيناريو الثاني هو في حالة تعادل المصري وبلاك بولز سيصبح رصيد المصري سبع نقاط لكنه لن يتأهل سوى في حالة تعادل او هزيمة انيمبا من الزمالك 

هزيمة المصري تحرمه من التأهل لأنه سيتجمد رصيده عند ست نقاط ويصبح بلاك بولز سبع نقاط.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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