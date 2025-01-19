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الكونفدرالية، المصري يفوز علي بلاك بولز بثلاثية ويصعد مع الزمالك لـ ربع النهائي (صور) - أخبار كلمتك

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الكونفدرالية، المصري يفوز علي بلاك بولز بثلاثية ويصعد مع الزمالك لـ ربع النهائي (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، المصري يفوز علي بلاك بولز بثلاثية ويصعد مع الزمالك لـ ربع النهائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:20 مساءً - الكونفيدرالية، فاز فريق  النادي المصري البورسعيدي علي فريق بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة اهداف مقابل هدف على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز ثلاثية المصري فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 22 و42 و45.

واحرز هدف بلاج بواز ريمي اكبورو في الدقيقة 57

بهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي الي تسع نقاط تاهل بهم الي دور ربع النهائي ليلحق بفريق الزمالك متصدر المجموعة الرابعة.

مباراة المصري وبلاك بولز

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 13، وأهدرها حسن علي بعد أن سددها قوية خرجت على يسار مرمى بلاك بولز إلى خارج الملعب.

وسجل فريق المصري هدف التقدم من عرضية من كريم بامبو داخل منطقة الجزاء قابلها فخر الدين بن يوسف بضربة رأسية إلى داخل الشباك في الدقيقة 22.

وجاءت عرضية من الجانب الأيمن للمصري قابلها لاعب المصري برأسية قوية خرجت بعيدة عن المباراة إلى خارج الملعب.

وجاء الهدف الثاني بعد عرضية من الجانب الأيسر تصدى لها حارس بلاك بولز وارتدت إلى فخر الدين بن يوسف قابلها بتسديدة داخل الشباك في الدقيقة 42 

وجاء الهدف الثالث بعد تسديدة من فخر الدين بن يوسف داخل الشباك في الدقيقة 45

واحرز بلاك بولز الهدف الاول له بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند بلاك بولز سددها اصطدمت في جسد حارس المصري جاد وارتدت إلى لاعب ريمي أكبورو سددها اصطدمت في الدفاع ودخلت داخل الشباك في الدقيقة 57

 

ويتواجد المصري ، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025 بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

 

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تشكيل المصري أمام بلاك بولز

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة بلاك بولز

وكان التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جاد.
خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحى، حسن على.
خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو. 
خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، سمير فكري، يوسف الجوهري، أحمد القرموطي، بابا بادجي.

تشكيل بلاك بولز لمباراة المصري بالكونفيدرالية

وأعلن كوستديو أندري المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالكونفيدرالية والتي جمعته بمضيفه فريق المصري


وضمت التشكيلة الأساسية  :  الحارس ارنان ألبرتو ومعه كل من دانيلو موزي، فرناندو داتا، فيليشيانو خواو، فيديل هيلدر دي سوسا، جوزيف باسان  لخط الدفاع،  حميد جيليل، ستيفن جريتوه، عبدو جاييه، روميه اكبوروه  لخط الوسط، ايجايتا ايفوني لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس تيكسيرا فرانشيسكو،  اميتي فايي، خوسيه أنطونيو،  فيكتور جاكينتو، خوليو ألبينو،  سريميلدو أنواريو،  كلفيو نيفيز، شاميتو لوبورينو،  ديدوهو عبدو

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 14 نقطة.

2- المصري برصيد 9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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