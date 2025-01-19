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الرياضة - 08:46 - منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. صدام ناري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. صدام ناري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. صدام ناري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:46 مساءً - أسدل الستار على مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حجز مقعدًا له في دور الـ8 لدوري الأبطال.

الأهلي يخسر أمام أورلاندو ويتأهل لربع نهائي الأبطال كوصيف للمجموعة

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل هدفي أورلاندو كل من ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53 وتشيجوفاتسو ماباسا في الدقيقة 83، بينما أحرز حسين الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 69.

الأهلي وأورلاندو

وتأهل النادي الأهلي كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات خاضها الأحمر في دور المجموعات، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد، وهزيمتين.

بينما خطف فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صدارة المجموعة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بواقع 4 انتصارات وتعادلين، وودع شباب بلوزداد البطولة من دور المجموعات رفقة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري.

اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

وجاءت الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

من المجموعة الأولى: الهلال السوداني متصدر - مولودية الجزائر وصيف.

من المجموعة الثانية: الجيش الملكي متصدر - صن داونز وصيف.

من المجموعة الثالثة: أورلاندو الجنوب إفريقي متصدر - الأهلي وصيف.

من المجموعة الرابعة: الترجي التونسي متصدر - بيراميدز وصيف.

الأهلي وأورلاندو

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، أحد أندية الصدارة من المجموعات الثلاثة الآخرى، وهم: (الهلال السوداني - الجيش الملكي المغربي - الترجي التونسي).

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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