مشاهير العرب - Joy Awards.. وفاء الكيلاني تخطف الأنظار مع ابنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:06 مساءً - شهد حفل Joy Awards ليلة مميزة بمشاركة نخبة من نجوم الفن، وكان أبرز الحضور الإعلامية وفاء الكيلاني، التي ظهرت مع ابنها «ريان».

ودخل الثنائي معًا والتقاطا الصور وهو ما جعلهما محط اهتمام الجميع.

وفاء الكيلاني

يذكر أن وفاء الكيلاني تغيب عن جمهورها منذ فترة، وكان آخر برامجها «السيرة»، وعرض عبر قناة dmc واستضافت خلاله عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وهاني شاكر وكريم عبد العزيز وسهير رمزي وسمية الألفي وفيفي عبده وغيرهم من الفنانين.

حفل Joy Awards

ويعد حفل Joy Awards من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفل بصنّاع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين، وبث الحفل أمس على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، ومنصة شاهد.

وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم فضلا عن فوز نجوم آخرين بالعديد من الجوائز، فاز مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بجائزة أفضل مسلسل مصري، فيما حصل الفنان هشام ماجد على جائزة أفضل ممثل في فئة السينما عن فيلم «إكس مراتي»، وفازت هنا الزاهد بجائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، كما فاز المخرج طارق العريان بجائزة أفضل مخرج سينمائي عن فيلم «ولاد رزق 3، وأيضا حصل فيلم «ولاد رزق 3، على جائزة أفضل فيلم.