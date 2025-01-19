الرياضة - 08:46 - منافس الزمالك والمصري المحتمل في ربع نهائي الكونفدرالية.. وموعد القرعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:46 مساءً - اختتم فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز كبير على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، وذلك بعدما أكد تأهله لربع النهائي في الجولة الخامسة.

ويبحث فريق الزمالك في النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية في الحفاظ على اللقب الذي توج به في البطولة الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، مستفيدًا من قاعدة احتساب التسجيل خارج الأرض بهدفين.

منافس الزمالك المحتمل في ربع نهائي الكونفدرالية

وسيكون فريق الزمالك على موعد مع مهمة صعبة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيلتقي مع أحد الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

وبعد ختام مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، سيلتقي الزمالك في الدور المقبل مع أحد فرق: النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، و"أسيك ميموزا الإيفواري أو جراف دي داكار السنغالي".

منافس المصري المحتمل في ربع نهائي الكونفدرالية

ومن جانبه، تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تصدرها الزمالك، وحصد الفريق الساحلي 9 نقاط في دور المجموعات.

وسيلتقي المصري البورسعيدي في دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية مع أحد فرق: سيمبا التنزاني ونهضة بركان واتحاد الجزائري، وبالطبع ستكون مهمة كتيبة علي ماهر صعبة للغاية في الدور المقبل بالبطولة القارية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الزمالك في المركز الأول برصيد 14 نقطة

المصري في المركز الثاني برصيد 9 نقاط

إنيمبا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط

بلاك بولز في المركز الرابع برصيد 4 نقاط

موعد قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

يقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية مطلع شهر فبراير المقبل، وذلك في مقر الاتحاد بالقاهرة.