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بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يكتسح إيبسويتش تاون بسداسية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يكتسح إيبسويتش تاون بسداسية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يكتسح إيبسويتش تاون بسداسية بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:55 مساءً - الدوري الإنجليزي، حقق فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، فوزا عريضا على نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 6 ـ 0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "بورتمان رود".

وسجل فيليب فودين الهدف الأول والثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27 و42، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ماتيو كوفاسيتش بالدقيقة 30. 

وفي الشوط الثاني نجح جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 49، بينما تمكن إيرلينج هالاند من أحراز الهدف الخامس في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 69 استطاع جيمس ماكاتي من تسجيل الهدف السادس. 

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: نونيس - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش- دوكو

خط الهجوم: دي بروين - فودين - هالاند 

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تشكيل إيبسوتش تاون 

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ويتواجد المحترف المصري سام مرسي في صفوف إيبسويتش تاون، كقائد للفريق الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي من تشامبيونشيب قبل الموسم الجاري.

إيبسويتش تاون 
إيبسويتش تاون 

ترتيب مانشستر سيتي وإيبسويتش


وبتلك النتيجة يمتلك مانشستر سيتي 38 نقطة في المركز الرابع، في حين أن إيبسويتش تاون يتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "الاتحاد" انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقترب مانشستر سيتي من حسم تعاقده مع المصري عمر مرموش، بعد التوصل إلى اتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، حيث تشير التقارير الصحفية إلى إجراء الفحص الطبي غدًا الإثنين.

مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون
مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

ولم يخض مرموش مباراة فرانكفورت، مساء الجمعة ضد بوروسيا دورتموند، ولكنه تواجد في الملعب بعد اللقاء حيث حرص على توديع زملائه وجماهير النادي الألماني

وتأتي مباراة اليوم كبروفة أخيرة لنادي مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة من  دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري، حيث يسعى السكاي بلو إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في إمكانية التأهل إلى دور الـ16.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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