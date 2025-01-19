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علي ماهر: رحيل دغموم عن المصري مرفوض واختياري للصفقات بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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علي ماهر: رحيل دغموم عن المصري مرفوض واختياري للصفقات بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

علي ماهر: رحيل دغموم عن المصري مرفوض واختياري للصفقات بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:35 مساءً - رفض علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، رحيل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريم العراقي تطور مستواه كثيرا

وقال علي ماهر، في تصريحات تليفزيونية إن كريم العراقي من أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في الدوري المصري، ومهمة المدير الفني هي تطوير أداء اللاعبين، وفخر الدين بن يوسف أداؤه تحسن أفضل من تواجده في الإسماعيلي.

عبد الرحيم دغموم، كلمتك

الصفقات تكون بالكيف وليس بالكم

وتابع أن أداء لاعبي المصري تحسن وتطور وهذا مهم جدًا، وفي فيوتشر طورنا أداء محمد عبدالمنعم وبوبو ومروان محسن، ومن المهم كيفية اختيار اللاعبين ليكون مناسب لطريقة اللعب والصفقات تكون بالكيف وليس بالكم.

رحيل دغموم مرفوض

وعن رحيل دغموم قال علي ماهر  من الصعب الموافقة على رحيل لاعبين في يناير، ونحن نحتاج للتعاقد مع لاعبين، بسبب الإصابات، وأمنح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، ودغموم تواجده في الفريق مهم، وجميع لاعبي المصري شاركوا في المباريات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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