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"جاسوس رغم أنفه" لـ محمد مصطفي تشارك في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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"جاسوس رغم أنفه" لـ محمد مصطفي تشارك في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"جاسوس رغم أنفه" لـ محمد مصطفي تشارك في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:45 مساءً - أصدر الكاتب محمد مصطفي عرفي روايته السادسة بعنوان  جاسوس رغم أنفه والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتشارك ضمن إصدار الدار في معرض القاهرة الدولي للمتاب في دورته ال 56. 

من أجواء رواية جاسوس رغم أنفه

يهبط بطل رواية جاسوس رغم أنفه من الطائرة ليجد نفسه مُقتادًا إلى تحقيق استمر لساعات طويلة!

يعود هذا التحقيق بـ(إسماعيل كمال) إلى سنوات طويلة مضت؛ سنوات الشباب المبكر في أعماق جذور الفقر وسنوات اللاأمل، يعود به إلى التفكير في السنوات الطويلة التي قضاها بين عائلته التي تعمل بالفلاحة في الدقهلية. تعود به إلى تعلقه ووالده ببذرة أمل لم يستطع الأب غرسها في التربة التي يزرعها فغرسها في ابنه لما التحق الأخير بكلية السياسة والاقتصاد؛ الكلية التي لم يعلم عنها الأب البسيط والأم الأميَّة سوى أنها "بتاعة الناس أولاد الناس".

يتخرج (إسماعيل) الشاب ولا شيء في رأسه سوى الترقّي بأي ثمن! وهو ما يقوده من فرصةٍ لأخرى، حتى يبلغ الفرصة الكُبرى التي ستقلب حياته رأسًا على عقب!

فما الذي حدث بين مكوثه في كنف أبيه بالدقهلية حتى بات مطلوبًا للتحقيق معه من قِبَل البعض من جهات العالم الكبرى؟

محمد مصطفى عرفي

ويعد الكاتب محمد مصطفى عرفي أحد الكتاب البارزين وهو ايضا محاضراكاديمي حاصل علي درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم السياسية من لندن وصدرت له من قبل روايات حلو مر والحب في لندن ودموع ماتروشكا ووردة في حقل الصبار وظلال الكولوسيوم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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