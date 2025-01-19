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نسرين طافش تعلن زواجها: "اتجوزت من خارج الوسط الفني" - أخبار كلمتك

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نسرين طافش تعلن زواجها: "اتجوزت من خارج الوسط الفني" - أخبار كلمتك

نسرين طافش تعلن زواجها: "اتجوزت من خارج الوسط الفني" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:50 صباحاً - أعلنت الفنانة نسرين طافش خبر زواجها خلال حضورها حفل جوائز جوي أووردز 2025.

وقالت نسرين طافش: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

جوي أووردز 2025

وشارك في حفل جوي أووردز 2025 بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وكانت قد احتفلت الفنانة نسرين طافش، بمناسبة قرار وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

ونشرت صورة لها من أمام الأهرامات رافعة علم فلسطين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “سلام عليكم بما صبرتم.. سلام لغزة.. سلام سلام الفرحة كبيرة كبيييبرة وما هي إلا ساعات قليلة عن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، رحم الله شهداءنا ومسح على قلوب الثكالى بنوره والأمان والعزة لكل أهل غزة”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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