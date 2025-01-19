الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أجبرت على قبول كل شروط المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:39 مساءً - قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانيإسماعيل قاآني، أن إسرائيل اضطرت إلى قبول كافة الشروط التي وضعتها "المقاومة الفلسطينية" للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وأضاف الجنرال قاآني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني: سنكشف اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر عن اجتماع سيكون من أكبر هزائم إسرائيل، إسرائيل اضطرت إلى قبول كافة الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية في عام 2024".

قائد فيلق القدس: إسرائيل قبلت بكل شروط المقاومة



وأوضح قاآني أن "هذه المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية لا تختلف عن تلك المفاوضات التي انتهت في عام 2024، والتي فشلت إسرائيل في تحقيقها".

وتابع قاآني: لقد أُجبروا على قبول البنود ذاتها التي وضعتها المقاومة الفلسطينية وإخواننا لتحقيقها في هذه الجولة من المفاوضات، واليوم إذلال إسرائيل وأعظم هزيمة تعرضت لها في تاريخها، وسوف يتم الكشف عن حياتها البائسة بأكملها.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة أن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم من حركة حماس، وهي النقطة التي شكلت عقبة أساسية أمام تنفيذ اتفاق الهدنة.

وخلال الهدنة الأولية التي تستمر 42 يومًا، ستطلق حركة حماس سراح 33 رهينة، منهم ثلاثة سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد، وستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وسيتم إبعاد بعضهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

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