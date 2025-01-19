منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

هيئة الاستشعار: إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

هيئة الاستشعار: إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

اول ظهور لشقيقة المعلمة التي قتلت على يد زوجها في عدن وتكشف تفاصيل صادمة - أخبار كلمتك

اول ظهور لشقيقة المعلمة التي قتلت على يد زوجها في عدن وتكشف تفاصيل صادمة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

وزارة التربية والتعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزارة التربية والتعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أسرة مسلسل روج أسود بوسط البلد لتصوير المشاهد النهائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسرة مسلسل روج أسود بوسط البلد لتصوير المشاهد النهائية - أخبار كلمتك

أسرة مسلسل روج أسود بوسط البلد لتصوير المشاهد النهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 04:20 مساءً - تواصل أسرة مسلسل روج أسود تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى عمارات وسط البلد، حيث تسكن شخصية رئيسية من الشخصيات التي تدور حولها أحداث العمل.

وانتهت أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم فقط بعض المشاهد الخارجية من العمل.

تفاصيل مسلسل روج أسود

 تدور أحداث مسلسل روج أسود حول أحداث من داخل محكمة الأسرة المصرية وهو مكون من 30 حلقة، والمقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره والمونتاج والألوان.

 

 

يجمع المسلسل عددا من نجوم الفن في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

روج أسود يتناول 5 قصص حقيقة

 وقال أيمن سليم مؤلف العمل  في تصريحات لـ كلمتك: إن العمل عرض علي المنتج ممدوح شاهين منذ 3 سنوات ولكن لم يتم الاتفاق عليه، وخلال هذه السنوات قدمت مسلسل "دائما عامر" ومسلسل "أزمة منتصف العمر"، وتلقيت بعدها اتصال منه يريد مشروع "روج أسود" لتنفيذه.

وأضاف: “جمعتنا جلسة عمل وتم الاتفاق على كل النقاط، وبالفعل بدأنا تصوير العمل والتحضير لكل شىء، وبعد ذلك تم التوقف لمدة 7 أشهر بسبب مشاكل في الإنتاج”.

 وأكد أن فكرة العمل حصل عليها من أحد أصدقائه بحكم عمله مستشارًا بمحكمة الأسرة، وكان دائما يسأله عن بعض الاستشارات القانونية، وبعدها وجد ان هناك مخزون كبير جدًّا داخل محكمة الأسرة، وإن المشاكل ليست مقتصرة فقط على الخلافات الاقتصادية بسبب المعيشة، أو الخيانة الزوجية، بل هناك أسباب كثيرة وتفاصيل أكثر وأكثر سوف يتم عرضها في مسلسل "روج أسود".

 

وأضاف: بعد أن قرأت العديد من القصص والحكايات قررت اختيار 6 قصص تشبهني وتكون قريبة من الجمهور، وبالفعل تم تحديدهم، ولكن نظرًا لظروف الإنتاج قررنا الاستغناء عن قصة منهم.

وأوضح “القصة السادسة من العمل التي تم الاستغناء عنها أقوم حاليًّا بكتابتها في مسلسل لوحدها يكون 10 حلقات فقط، لأنها من أهم القصص، وكل قصة تصلح لتكون عمل مختلف، ولكن أحب الجماعية، باختلاف الطبقات والأعمال في العمل”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

هنري كافيل يتجول في أستراليا مع ابنه حديث الولادة (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق