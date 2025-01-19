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الهلال الأحمر الفلسطيني: إعداد خطة شاملة لإيصال المساعدات فور وصولها - أخبار كلمتك

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إعداد خطة شاملة لإيصال المساعدات فور وصولها - أخبار كلمتك

الهلال الأحمر الفلسطيني: إعداد خطة شاملة لإيصال المساعدات فور وصولها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:00 مساءً - أكد رائد النمس، مدير إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، بأنهم لم يتسلموا أي مساعدات حتى اللحظة رغم استعداد طواقم الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينسقون سابقًا مع الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات عبر معبر رفح إلى المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

 

مشاهد مؤلمة في قطاع غزة

وأضاف النمس، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشاهد في غزة مؤلمة للغاية مع وجود دمار شامل في مناطق كثيرة، بما فيها أجزاء كبيرة من محافظة رفح الفلسطينية والمناطق الشمالية، موضحًا أن البنية التحتية، بما في ذلك المرافق البلدية والمناطق السكنية وشبكات الصرف الصحي والطرق، تعرضت لدمار كبير، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستشفيات والجامعات والمدارس.

 

إيصال المساعدات الإنسانية للفئات المتضررة في غزة

وأكد النمس أن هناك خطة جاهزة للتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات إلى الفئات المتضررة بمجرد وصولها، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل ضروري لبدء توزيع المساعدات، وخاصة في المناطق الشمالية الأكثر تضررًا.

 

تدهور الوضع الصحي في غزة

وأوضح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في القطاع متدهور للغاية، حيث تحتاج أكثر من 14 ألف حالة حرجة لرعاية طبية خارج غزة، وعلى الرغم من نجاحهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء عدد محدود من المرضى ذوي الحالات الحرجة، فإن هذه الجهود غير كافية مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى العلاج.

وختم النمس حديثه معربًا عن أمله في أن تكون الهدنة الحالية بداية جديدة لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في غزة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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