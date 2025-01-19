الرياضة - 07:46 - «حماس» تكشف عن موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - «حماس» تكشف عن موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية إلى غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - القاهرة الإخبارية: وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية إلى غزة - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يناقش مع اتحاد الفروسية خطط التطوير والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يناقش مع اتحاد الفروسية خطط التطوير والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إيبسويتش تاون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعتمد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية - أخبار كلمتك

المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يستقبل 369 ألف عينة في 2024 - أخبار كلمتك

المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يستقبل 369 ألف عينة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

غدا، توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي - أخبار كلمتك

غدا، توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة والبورصة لتعزيز الاستثمار الرياضي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يتواجد في مباراة الزمالك وإنيمبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يتواجد في مباراة الزمالك وإنيمبا - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يتواجد في مباراة الزمالك وإنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:50 مساءً - منتخب مصر، تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري التي انطلقت في السادسة مساء اليوم،الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر الوطني، كلمتك

حسام حسن يوافق على مواجهة كوريا وديا

وافق حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مبدئي على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية نهاية العام الجاري. 

ووضع حسام حسن شرطا لخوض المباراة بشكل نهائي، وهو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي بشأن موعد المباراة، وأن تقام في أحد دول الخليج على هامش التجمع الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

وأفاد مصدر مطلع لـ “كلمتك” أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:26 - عاجل.. وفود الوسطاء تصل القاهرة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق