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الموت يفجع الفنان خالد أنور - أخبار كلمتك

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الموت يفجع الفنان خالد أنور - أخبار كلمتك

الموت يفجع الفنان خالد أنور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:00 مساءً - أعلن الفنان الشاب خالد أنور، عن وفاة جده لوالدته، حيث نشر عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تدوينة قال فيها: “جدي والد أمي في ذمة الله.. البقاء لله”.

 

أعمال خالد النور

يذكر أن الفنان خالد أنور شارك مؤخرًا في بطولة فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، ويحقق نجاحا ملحوظًا، والذي قام ببطولته هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد الشرنوبي ومحمد سلام ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

 

كما يشارك خالد أنور في بطولة عدد من الأعمال الفنية التي يتم تصويرها حاليا، ومن بينها الجزء الثاني من فيلم “ شمس الزناتي” مع الفنان محمد إمام، ومسلسل “ شهادة معاملة أطفال” مع الفنان محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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