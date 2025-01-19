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جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:14 مساءً - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال "المختطفات"، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت أوضحت وسائل إعلام اسرائيلية أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه تقارير إسرائيلية بأن حركة حماس لم تسلم قائمة بأسماء 3 محتجزات تنوي الإفراج عنهم، بينما ذكرت مصادر في حماس بأن الحركة أبلغت وسطاء أنها ستسلم القائمة بعد نقل المحتجزات إلى مكان آمن. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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