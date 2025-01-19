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قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

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قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:40 صباحاً - هدنة وقف اطلاق النار في غزة، زعم مسؤولون إسرائيليون، أنه سيتم الإعلان عن هوية النساء الثلاث المتوقع إطلاق سراحهن قريبا جدا.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهم 

وأوضحت وسائل إعلام اسرائيلية قريبا  أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهم اليوم
 

 نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه تقارير إسرائيلية بأن حركة حماس لم تسلم قائمة بأسماء 3 محتجزات تنوي الإفراج عنهم، بينما ذكرت مصادر في حماس بأن الحركة أبلغت وسطاء أنها ستسلم القائمة بعد نقل المحتجزات إلى مكان آمن.

تفصيلًا، أفاد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أجرى ليلًا تقييمًا أمنيًّا بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم.

قال نتنياهو: “لن يكون وقف لإطلاق النار في غزة 08:30 صباح اليوم الأحد دون استلام أسماء المخطوفين المنوي إطلاق سراحهم من قبل حماس”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق: إن حماس لم تسلم قائمة أسماء 3 محتجزات متوقع الإفراج عنهن اليوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، قوله: “إن لم تقدَّم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار”.

من جهتها، أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة المحتجزات الإسرائيليات لديها بعد نقلهن إلى مكان آمن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس أجلت تسليم قائمة بأسماء المحتجزات لأسباب فنية.

وفي وقت لاحق، أكدت حركة حماس التزامها بوقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ سريانه صباح اليوم الأحد في قطاع غزة، مضيفة أن التأخر في إعلان أسماء المحتجزين المطلق سراحهم يرجع لأسباب فنية وميدانية.

وقالت في بيان “تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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