وزير التعليم: نظام البكالوريا يمنح الطالب حرية الاختيار لتحديد مصيره بنفسه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في التعليم ونظام البكالوريا المصرية مشروع لتعديل نظام الثانوية العامة ليتواكب مع تغيرات العصر.

نظام البكالوريا المصرية

وأضاف عبد اللطيف، أن نظام البكالوريا المصرية متوافق مع الأنظمة الدولية مع مراعاة طبيعة ثقافتنا، ويمنح الطالب حرية الاختيار لتحديد مصيره بنفسه واجتهاده لتحقيق حلمه.

الوزارة تبحث عن بناء إنسان متكامل

وتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تبحث عن بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الآخرين.

التكامل بين التعليم الجامعي وقبل الجامعي

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم التكامل بين التعليم الجامعي وقبل الجامعي في تقديم خريج مؤهل لسوق العمل.

التركيز في تطوير التعليم

وأضاف عاشور، أنه يتم التركيز في تطوير التعليم على تنمية المهارات والتفكير والتحليل الناقد وتحديد مسارات قطاعات التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المعاصر، كما أن السنة التأسيسية تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات.

جلسة الحوار المجتمعي

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.