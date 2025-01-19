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الرياضة - 06:46 - أول تعليق من «بايدن» بعد تسليم الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - أول تعليق من «بايدن» بعد تسليم الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - أول تعليق من «بايدن» بعد تسليم الأسيرات الإسرائيليات للصليب الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - علق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، على تسليم 3 أسيرات إسرائيليات من كتائب القسام إلى لجنة الصليب الأحمر، قائلا: «عودة الأسيرات الثلاث تذكرنا بمسؤولية كبيرة، وكان من بين تلك الأسيرات مواطنون أمريكيون».

وأضاف خلال كلمة بشأن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع داخل الأراضي المحتلة حيز التنفيذ: أن«اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي»، مؤكدًا أن نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

وأكد الرئيس الأمريكي: أنه «لولا جهود الوسطاء لما كنا نتمكن من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كما نشاهده في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أن الدول التي تلعب دور الوساطة (مصر، الولايات المتحدة، قطر) عملت على تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.

ويذكر أن، إجراءات تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في مدينة غزة وتحديدًا بمنطقة «ساحة السرايا» إلى فريق من لجنة الصليب الأحمر قد بدأت منذ قليل، وذلك بعدما وصلت عناصر من كتائب القسام لهذا المكان وانتشرت في الشوارع، تمهيدًا لتنفيذ التسليم الأول من المرحلة الأولى للهدنة المتفق عليها.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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