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مشاهير العرب - «حبر سري».. أسما إبراهيم تستعد لتحضيرات الموسم الجديد رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حبر سري».. أسما إبراهيم تستعد لتحضيرات الموسم الجديد رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حبر سري».. أسما إبراهيم تستعد لتحضيرات الموسم الجديد رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 08:46 مساءً - تستعد الإعلامية أسما إبراهيم خلال الفترة المقبلة، لتجهيز الجزء الجديد من برنامجها «حبر سري»، استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدة أن الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت.

برنامج حبر سحري

واستطاعت الإعلامية أسما إبراهيم أن تنجح من خلال برنامجها الشهير حبر سري على مدار 9 مواسم متتالية، استضافت خلالها عددا كبيرا من النجوم في مصر والوطن العربي في مجال الفن وكرة القدم.

أسما إبراهيم

برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم

ومن ناحية أخرى، علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري «حبر سري» في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم.

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

إعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وأجرت العديد من المقابلات مع العديد من الفنانين العرب، من مختلف الدول العربية.

قدمت برنامج (حبر سري)، الذي يكشف ما وراء كواليس النجوم ويستضيف نجوم الفن والرياضة مثل أحمد السقا، آسر ياسين، محمود كهربا، فيفي عبده، نيللي كريم وغيرهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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