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الرياضة - 06:46 - المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - قال البنك المركزي المصري إن إيرادات السياحة في مصر نمت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى 4.8 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

وأرجع البنك المركزي هذا النمو في الإيرادات السياحية كمحصلة لارتفاع عدد الليالي السياحية نحو 51.6 مليون ليلة، مقارنة بـ 47.7 مليون ليلة في الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

أفادت بيانات البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول بالعام المالي 24/2025 أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدرة 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض كلي بلغ 228.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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