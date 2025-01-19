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مشاهير العرب - «لأول مرة» يطرح الملصق الدعائي الرسمي للفيلم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «لأول مرة» يطرح الملصق الدعائي الرسمي للفيلم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لأول مرة» يطرح الملصق الدعائي الرسمي للفيلم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «لأول مرة»، الملصق الدعائي الرسمي الخاص بالفيلم الذي يلعب بطولته تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض بداية من 29 يناير الجاري.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

فيلم لأول مرة

أحداث فيلم لأول مرة

يدور فيلم «لأول مرة»، حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة.

فيلم لأول مرة

أبطال فيلم لأول مرة

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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