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أسما إبراهيم تبدأ تحضيرات موسم جديد من "حبر سري" - أخبار كلمتك

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أسما إبراهيم تبدأ تحضيرات موسم جديد من "حبر سري" - أخبار كلمتك

أسما إبراهيم تبدأ تحضيرات موسم جديد من "حبر سري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:40 مساءً - كشفت الإعلامية أسما إبراهيم في تصريح خاص لكلمتك، عن بدء تحضيرات الموسم الجديد من برنامج حبر سري، استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدة أن الموسم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت.

واستطاعات الإعلامية أسما إبراهيم أن تنجح نجاحا كبيرا من خلال برنامجها الشهير حبر سري علي مدار 9 مواسم متتالية، استضافت خلالها عددا كبيرا من النجوم في مصر والوطن العربي في مجال الفن وكرة القدم.

برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم 

 

ومن ناحية أخري، علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم.

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لكلمتك: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح، لأنه برنامج بقى ليه اسم، والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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