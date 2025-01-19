مشاهير العرب - «كلهم بساندوها».. نجوم الفن يتوافدون لتشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - بدأت منذ قليل مراسم تشيع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد مشير طنطاوي في التجمع الخامس، وتوافد عدد من الفنانين لتشيع الجنازة، وكان في مقدمتهم الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين.

عمرو محمود ياسين ينعي ياسمين عبد العزيز

يذكر أن عمرو محمود ياسين نعى والد الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي توفي بشكل مفاجئ صباح يوم السبت، قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

توفي والد ياسمين عبد العزيز صباح يوم السبت الموافق 19 يناير، وأعلنت ياسمين عن وفاة والدها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مقتضبة، حيث قالت: «توفي إلى رحمة الله أبويا»، وبعدها قررت إلغاء عزاء والدها مشيرة أنها ستكتفي بتشييع الجنازة، وأخذ العزاء عند المقابر.

من هو والد ياسمين عبد العزيز؟

كان محمد عبد العزيز محبا للفن منذ أيامه الجامعية وفي تلك الفترة، جمعته صداقة قوية مع الفنان الراحل حسن يوسف، حيث اشتركا معًا في عدد من الأعمال الفنية، مما جعل محمد عبد العزيز يحظى بفرص صغيرة في بداية مسيرته.

ولكن على الرغم من موهبته، إلا أن الحياة فرضت عليه قرارات لم تكن في صالحه الفنّي بعد زواجه وإنجاب أولاده، حيث شعر بضرورة إبعاد نفسه عن حلم التمثيل، لكي يتمكن من تأمين حياة أسرية مستقرة، فاختار أن يتحول إلى العمل الإداري.

وأكمل دراسته حتى حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وبدأ العمل في فندق من أكبر فنادق مصر ومع مرور الوقت، ترقى في وظيفته ليصل إلى منصب رئيس المخازن والحسابات.

وكان والد ياسمين عبد العزيز هو الداعم الأول لابنته ياسمين والذي ساعدها علي الدخول في عالم الفن من خلال الإعلانات التي كانت تظهر فيها منذ الصغر.