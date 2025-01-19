سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها - أخبار كلمتك

وزير التعليم عن «البكالوريا المصرية»: لو لقينا حاجة أفضل لمصلحة ولادنا هنعملها - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:05 مساءً -  تشهد الفترة الحالية زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان، وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة.

أسعار الارز اليوم الأحد 

أرز مصري “الضحى ” 1 كجم جنيه 39.95 جنيها 
أرز أبيض “الساعة” 1 كجم جنيه 38 جنيها 
أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها 

 اسعار الأرز الشعير  

 وتشهد  أسعار الأرز الشعير زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. 

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي

 

سعر الارز
سعر الارز

المنوفي: وزارة التموين تدرس استيراد الأرز من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي

واكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، التي شهدت ارتفاعًا بنحو ألفي جنيه للطن.

وأشار المنوفي، إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.

سعر الارز
سعر الارز

 

 أسعار الأرز الشعير

وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. 

بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.

زيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان

وأضاف المنوفي أن الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، خاصةً في ظل استعدادات التجار لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي.

كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق