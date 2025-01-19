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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

رضا البحراوي يسجل عددا من أغانيه الجديدة استعدادا لطرحها - أخبار كلمتك

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رضا البحراوي يسجل عددا من أغانيه الجديدة استعدادا لطرحها - أخبار كلمتك

رضا البحراوي يسجل عددا من أغانيه الجديدة استعدادا لطرحها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:45 مساءً - يستعد الفنان رضا البحراوي خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني بطريقة السينجل، لتجديد نشاطه الفني 

أغاني رضا البحراوي الجديدة 

ويتواجد رضا البحراوي في الوقت الحالي بالاستوديو، لتسجيل أكثر من أغنية، من المفترض أن يتم طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وكان المطرب الشعبى، رضا البحراوي، نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، التى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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