محمد رياض يحارب الشر في الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:30 مساءً - تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر تغيرا كبيرا بشخصية العمدة فرماوي التي يقوم بها الفنان محمد رياض، حيث يبدأ في محاربة الشر، بعد أن كان يقوم بأعمال الشر ضمن أحداث الجزء الأول.

مسلسل قلع الحجر

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

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