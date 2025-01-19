خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:45 مساءً - خناقة مدرسة التجمع، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة وفقا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وجاءت الإجراءات كالتالي:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات بشأن واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها.

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