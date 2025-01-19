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بعد تصريحات وزير التموين، سعر السكر المدعم على بطاقات التموين ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

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بعد تصريحات وزير التموين، سعر السكر المدعم على بطاقات التموين ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

بعد تصريحات وزير التموين، سعر السكر المدعم على بطاقات التموين ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:20 مساءً - تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير 2025.

وتوفر وزارة التموين 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه.

كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين. 

 

وتساءل العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن زيادة أسعار سلعة السكر على البطاقات قبل شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد قرار أو خطة حتى الآن بشأن تحريك أسعار السكر والسلع التموينية ببطاقات الدعم خلال 2025.

ويبلغ سعر السكر المدعم على بطاقات التموين بـ 12.5 جنيه للكيلو، حيث يصرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

وجاءت أسعار السلع التموينية على البطاقات  كالآتي: 

 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

 

 

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

 

 

 

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

 

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

 

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

 

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

 

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

 

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

 

 

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

 

 

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

 

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

 

 

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

 

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

 

 

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

 

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

 

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

 

 

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

 

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

 

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 

 

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

 

 

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

 

 

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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