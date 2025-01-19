«التعليم»: اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد 19 يناير، إجازة رسمية للطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في كافة محافظات الجمهورية.

إجازة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأحد 19 يناير، إجازة من امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بمناسبة عيد الغطاس.

عدم عقد الامتحانات في أيام أعياد الأخوة المسيحيين

وشددت وزارة التربية والتعليم، على عدم عقد أي امتحانات للفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل أو طلاب الشهادة الإعدادية، في أيام أعياد الأخوة المسيحيين.

استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت الوزارة، أنه سيتم استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025، عقب انتهاء إجازة عيد الغطاس، في كافة المحافظات طبقًا للمواعيد المعلنة.

موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

ويتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مرة آخرى، بداية من غدًا الإثنين الموافق 20 يناير، ويستمر الطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.