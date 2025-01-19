تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

تفوق أبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا قبل لقاء الليلة - أخبار كلمتك

أزمات المترجمين في الأهلي عرض مستمر (تقرير) - أخبار كلمتك

أزمات المترجمين في الأهلي عرض مستمر (تقرير) - أخبار كلمتك

قائمة مصر لمواجهة كرواتيا الليلة في بطولة العالم لليد - أخبار كلمتك

قائمة مصر لمواجهة كرواتيا الليلة في بطولة العالم لليد - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أجبرت على قبول كل شروط المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أجبرت على قبول كل شروط المقاومة الفلسطينية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل بعد وفاة زوجها: مضطرة أنزل اشتغل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل بعد وفاة زوجها: مضطرة أنزل اشتغل - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:05 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي.

ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس

أوضحت الوزارة، أن ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، والتي تأتي ضمن ضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لعام 2020.

توزيع النسبة المخصصة لهيئات التدريس

تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية

وتابعت الوزارة، أنه صدر قرار وزاري برقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.

تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب

وأشارت الوزارة، أنه تم تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 جينه، ويتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

وتابعت الوزارة، أن تخصص نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، وتقسم كالتالي:

- 67% لهيئات التدريس مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية.

- 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط.

- 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

طريقة توزيع النسبة على هيئات التدريس

وأكدت الوزارة، أنه يتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت، حيث يتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة على إجمالي عدد الحصص التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام.

توزيع نسبة 67% على هيئات التدريس

وأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 67% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن، ويجب التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

اقرأ أيضاً
«التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية

تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم

«التعليم»: اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رعاية المبتكرين: الانتهاء من الجلسات الختامية بالمسابقة الوطنية للشباب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق