«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:05 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي.

ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس

أوضحت الوزارة، أن ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، والتي تأتي ضمن ضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لعام 2020.

تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية

وتابعت الوزارة، أنه صدر قرار وزاري برقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.

تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب

وأشارت الوزارة، أنه تم تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 جينه، ويتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

وتابعت الوزارة، أن تخصص نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، وتقسم كالتالي:

- 67% لهيئات التدريس مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية.

- 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط.

- 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

طريقة توزيع النسبة على هيئات التدريس

وأكدت الوزارة، أنه يتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت، حيث يتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة على إجمالي عدد الحصص التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام.

توزيع نسبة 67% على هيئات التدريس

وأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 67% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن، ويجب التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.