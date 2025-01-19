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مشاهير العرب - يبدأ الليلة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يبدأ الليلة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يبدأ الليلة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - ينطلق عرض مسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع الليلة عبر شاشة قناة «ON»، وقناة «ON drama».

ونشرت قناة «ON»، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر المسلسل، والذي تصدره الأبطال المشاركون في العمل منهم: حنان مطاوع وأحمد الشامي وعمر الشناوي.

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا

ويُعرض مسلسل صفحة بيضا كل أسبوع من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قناة «ON» في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما يعرض عبر قناة «ON drama» في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا ما عدا الجمعة والسبت.

مسلسل صفحة بيضا لـ حنان مطاوع

مواعيد إعادة مسلسل صفحة بيضا

ويُعاد مسلسل صفحة بيضا بعد العرض الأول في اليوم التالي الساعة الواحدة والربع صباحًا عبر قناة «ON»، ويُعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، أما عبر قناة «ON dramaا» تكون إعادة مسلسل صفحة بيضا الساعة الخامسة صباحًا، والرابعة عصرًا من الإثنين إلى الجمعة.

مسلسل صفحة بيضا

قصة مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا في إطار تشويقي مثير حول الشخصية الرئيسية للعمل «ضي» التي تمر بالعديد من الأحداث الغامضة وغير المفهومة بعد وقوع جريمة قتل في الأحداث.

مسلسل صفحة بيضا

ابطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، أيسل رمزي، أحمد ماجد، حسن العدل، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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