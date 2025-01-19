الرياضة - 06:46 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - سعر الدولار.. انخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 يناير 2025، فبعد أن سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.44 جنيه للبيع، سجل في ختام التعاملات نحو 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.40 جنيه 50.30 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.41 جنيه 50.31 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.41 جنيه 50.31 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.40 جنيه 50.30 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.45 جنيه 50.35 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.40 جنيه 50.30 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.45 جنيه 50.35 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.36 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.