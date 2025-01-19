ريهانا تسجل أغاني ألبومها القادم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:45 صباحاً - التقطت عدسات الكاميرات، صور للمغنية ريهانا، أثناء توجهها إلى الاستديو، لتسجيل عدد من أغاني ألبومها القادم.

وشوهدت ريهانا، وهي ترتدي ملابس رياضية، وبالطو طويل، لحمايتها من البرد، أثناء توجهها للاستديو.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

تحدثت النجمة ريهانا، وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.