مشاهير العرب - الموت يفجع الفنان خالد أنور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:46 مساءً - أعلن الفنان الشاب خالد أنور، منذ قليل، عن وفاة جده لوالدته، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وكتب خالد أنور، عبر خاصية «استوري» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «جدى والد أمى في ذمة الله، البقاء لله».

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يستعد الفنان خالد أنور، لتصوير مشاهده في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» بطولة النجم محمد هنيدي، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك للمرة الأولى خلال مشواره الفني.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة العمل كل من: محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حيث يجسد هنيدي شخصية محامي يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.