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مشاهير العرب - «أبو سمبل.. حالة مُلهمة».. أمسية بالأوبرا للاحتفال بذكرى ميلاد حسين بيكار - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أبو سمبل.. حالة مُلهمة».. أمسية بالأوبرا للاحتفال بذكرى ميلاد حسين بيكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أبو سمبل.. حالة مُلهمة».. أمسية بالأوبرا للاحتفال بذكرى ميلاد حسين بيكار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - تحتفي وزارة الثقافة المصرية بذكرى ميلاد الفنان التشكيلي الكبير حسين بيكار الـ112، من خلال احتفالية خاصة، تُقام يوم 21 يناير المقبل، بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية.

و تهدف الاحتفالية إلى إبراز الدور الملهم الذي لعبه بيكار في توثيق ملحمة إنقاذ معبدي أبو سمبل، إلى جانب تسليط الضوء على إبداعاته الفنية الخالدة.

تتضمن الاحتفالية التي تقام على جزأين، أمسية بدار الأوبرا بعنوان «أبو سمبل.. حالة مُلهمة» يقدمها المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع التنمية الثقافية، يستعرض فيها تفاصيل ملحمة التلاحم الإنساني لإنقاذ معبدي أبو سمبل، يلي ذلك عرض الفيلم النادر فيلم «ثامن العجائب، الذي يُعد واحدًا من أهم الوثائق الفنية عن معبدي أبو سمبل، وهو فكرة الدكتور ثروت عكاشة، ورسومات حسين بيكار، وسيناريو وإخراج جون فيني، وموسيقى ماريو ناشيمبيني.

ويتضمن الجزء الثاني من الاحتفالية افتتاح معرض بمتحف الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية، ويضم مجموعة نادرة من أعمال الفنان حسين بيكار، التي توثق مراحل مختلفة من إبداعاته، وخاصة لوحاته التي شاركت في إنتاج فيلم فيلم «ثامن العجائب».

يذكر أن فيلم «ثامن العجائب» يحمل قيمة فنية وتاريخية استثنائية، إذ استغرق إعداده 4 سنوات، ويضم 85 لوحة فنية أبدعها حسين بيكار، توثق تاريخ معبدي أبو سمبل وإنقاذهما، على الرغم من اختفاء الفيلم في ظروف غامضة لفترة طويلة، إلا أن اللوحات الفنية بقيت شاهدة على هذه الملحمة الحضارية.

من ناحيته، صرح المعماري حمدي السطوحي، بأن الاحتفالية تمثل فرصة للاطلاع على إبداعات خالدة تسجل إحدى أهم اللحظات في تاريخ الفن والحضارة المصرية، وتأتي تأكيدًا على مكانة الفنان حسين بيكار كرمز من رموز الفن المصري، ودوره في إبراز تراثنا الثقافي والفني على الساحة الدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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