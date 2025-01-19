مشاهير العرب - أبرزهم الغاوي.. قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 06:26 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، والذي يعد الحدث الدرامي الأكبر الذي ينتظره فئة كبير من الجمهور، لمشاهد الأعمال الفنية المتنوعة، ومع تزايد الإقبال على المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، يضم الموسم الرمضاني هذا العام عددا لا بأس به من هذ الفئة، التي ازداد عليها الطلب من الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان الـ 15 حلقة.

مسلسل أشغال شقة 2

يعود إلينا مسلسل «أشغال شقة 2 بطولة النجم هشام ماجد، في موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك بعد حقق الجزء الأول نجاحا باهرا، المسلسل مكون من 15 حلقة، بطولة كل من: أسماء جلال وشيرين وسلوى محمد على ومصطفى غريب ومحمد عبد العظيم وانتصار وإنعام سالوسة، ويعد المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل النص

كما يعود النجم أحمد أمين لموسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل جديد بعنوان «النص»، العمل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبرى، وإخراج حسام على، ويشاركه البطولة كل من أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلى ودنيا سامى وسامية طرابلسى وعبد الرحمن محمد.

مسلسل الكابتن

ويشارك الفنان أكرم حسني، بمسلسل «الكابتن» ضمن منافسات رمضان 2025، المسلسل بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي وأحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الغاوي

ويخوض أحمد مكي، مسلسلات رمضان 2025، بشخصية مختلف في مسلسل «الغاوي»، حول شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس»، يجسدها مكي، الذي يتعرض لظلم شديد يغير مسار حياته بشكل جذري، ومع مرور الوقت، يتحول شمس إلى بطل شعبي في نظر أهله وأبناء منطقته، بعد أن يواجه التحديات والضغوطات التي تعرض لها، ليصبح قدوة للكثيرين ضمن أحداث العمل.

مسلسل كامل العدد 3

وتستكمل أسرة مسلسل «كامل العدد» الجزء الثالث، خلال موسم رمضان 2025، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر.

مسلسل جودر 2

ويواصل الفنان ياسر جلال، عرض الجزء الثاني من مسلسل «جودر» في رمضان 2025 الذي يدور أحداثه في 15 حلقة، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد على رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعود النجم محمد هنيدي، للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «شهادة معاملة أطفال» وذلك بعد غياب دام 6 سنوات عن الدراما، ويشارك في العمل كل من: نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى اطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محام يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

مسلسل شباب امرأة

وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل من 15 حلقة بعنوان «شباب امرأة»، الذي يعيد تقديم الفيلم الكلاسيكي بمعالجة ورؤية جديدتين، تلائمان روح العصر الذي نعيش فيه، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الإسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل 80 باكو

كما تشارك الفنانة هدى المفتي في رمضان 2025 بمسلسل 80 باكو» ويشاركها البطولة رحمة أحمد، محمود يسري، انتصار، المسلسل من تأليف غادة عبد العال ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج كوثر يونس.

مسلسل أثينا

وتشارك الفنانة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «أثينا»، المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل،

مسلسل ظلم المصطبة

ويتعاون الفنان إياد نصار، وريهام عبد الغفور، في مسلسل «ظلم المصطبة» في موسم مسلسلات رمضان 2025، وتدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

مسلسل الشرنقة

كما يشارك الفنان أحمد داود بمسلسل «الشرنقة» من إنتاج منصة watch it، ويشاركه البطولة مريم الخشت، صبري فواز، على الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج تامر مرتضى.

مسلسل عايشة الدور

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم، بمسلسل «عايشة الدور» في موسم مسلسلات رمضان 2025، وتجسد دنيا شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث العمل، وتمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل عقبال عندكم

ويعود الثنائي حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، للساحة من جديد من خلال مسلسل «عقبال عندكم»، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حجاج عبد العظيم.