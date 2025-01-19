مشاهير العرب - بمسرح سيد درويش.. الأوبرا تعيد تقديم لقاء الليلة السنوية في حب أم كلثوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إعادة تقديم الليلة السنوية في حب أم كلثوم، من تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمى والتي تأتي ضمن نشاطها الثقافي والفكري وضمن سلسلة «أرواح في المدينة» واستمرارا لمشروعه الثقافي «حفظ الذاكرة الوطنية» وذلك في السادسة مساء الأربعاء 22 يناير على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يحضر اللقاء، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، هيثم أبو زيد الباحث في مجال التلاوة والإنشاد الديني، الكاتب كريم جمال مؤلف كتاب أم كلثوم والمجهود الحربى ويستعرض مسيرة كوكب الشرق وأثرها الإنساني والفني على الأجيال المتعاقبة والإبداع الغنائي العربي إلى جانب قراءة حول الأبعاد الروحية والوطنية في أعمالها الخالدة.

يذكر أن سلسلة لقاءات «أرواح في المدينة» تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع القاهرة عنواني» برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.